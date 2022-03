M5S, patto di coalizione con il candidato sindaco Abonante

ALESSANDRIA - Sabato 5 marzo, all'infopoint in via Mazzini, il Movimento 5 Stelle ha presentato al pubblico il programma “Alessandria 2030” per le prossime elezioni amministrative. Nei giorni seguenti la presentazione ha avuto luogo un confronto con il candidato sindaco Giorgio Abonante e con le altre forze politiche e civiche che si riconoscono in tale programma.

Il M5S ha perciò aperto alla possibilità di una coalizione con tali forze basata sul programma comune, purché tale Coalizione agisca necessariamente in maniera trasparente, corretta e condivisa. È stato dunque proposto un patto per le Amministrative, sottoscritto dal candidato sindaco Giorgio Abonante e condiviso da tutte le realtà politiche e civiche coinvolte nella coalizione progressista che si riconosce nella visione del programma “Alessandria 2030”.