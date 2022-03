Litta Parodi, incendio in casa: danni, ma nessun ferito

LITTA PARODI - Incendio in una casa di Litta Parodi nel pomeriggio: immediato l'intervento di alcune squadre dei Vigili del Fuoco in via Morbello 78 per spegnere il rogo. Presenti anche una gazzella dei Carabinieri e un'ambulanza della Croce Verde di Felizzano: come si evince dalle foto del nostro Claudio Desimoni danni alla struttura, ma all'interno per fortuna non si trovava nessuno.