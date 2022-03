Casale non vince con l'uomo in più

CASALE - Non si sa a chi serva di più un pareggio senza gol, se a Casale o a Sestri Levante.

O, forse, a chi serva di meno: per i nerostellati poteva essere la gara giusta per dare la scalata alla classifica, sfruttando l'uomo in più per quasi un'ora. Alla fine, forse, il piccolo passo aiuta di più i liguri, sempre nelle zone calde, ma con un po' di fiducia proprio per aver ottenuto comunque un punto in una partita che sembrava essersi complicata e salire a +3 sulla zona calda. Un Sestri che, nella ripresa, è riuscito a chiudersi, non permettendo ai padroni di casa di costruire e finalizzare.

La 'zona Casale' questa volta non ha funzionato: per Marco Sesia, oggi squalificato (al suo posto Giuseppe Sangregorio) ancora senza Forte. Gatti e Candido in avanti (e tempi incerti per il rientro), l'unica soluzione è insistere sul lavoro: la squadra resta a -3 dal Derthona e con il derby ancora da giocare, in casa dei tortonesi.

CASALE - SESTRI LEVANTE 0-0

Casale: Guerci, Darini, Rossini, Perez, Mullici, Pugliese, Montenegro, Brunetti, Silvestri D'Ancora, Giacchino. A disp.: Paloschi, Gianola, Martin, Continella, Gilli, Casella, Albisetti, Amayah, Ognishchenko. All..: Sangregorio (al posto di Sesia, squalificato).

Sestri Levante: Salvalaggio, Gualtieri, Grosso, Pane, Soumahoro, Soplantan, Bianchi, Fenati, Mesina, Cirrincione, Marquez. A disp.: Tozaj, Oucif, Bioanchi, Chella, Parlanto, Furno, Marrale, Coista, Marzi. All.: Fossati