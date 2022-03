Novipiù, punti che pesano con Urania

CASALE MONFERRATO – Dopo la pausa della Coppa Italia, riprende il campionato di A2 Lnp - Old Wild West.

Novipiù, alle prese con un’emergenza infortuni, riceve Urania Milano (PaleEnergica, alle ore 18). Match valevole per la giornata numero 21 del campionato.

Qui Casale Monferrato

Senza Williams e con diversi giocatori che proveranno a rientrare da infortuni, Novipiù deve stringere i denti e conquistare i punti che le servono per blindare i playoff. “Affrontiamo un avversario che sta vivendo un ottimo momento di forma – spiega l’’assistente Stefano Comazzi -. L’innesto di Portannese ha dato una nuova verve al loro attacco e ha ampliato la loro rotazione. Milano è una squadra che si basa molto sul gioco dei suoi esterni, senza però dimenticare Paci, che nelle ultime partite, è stato autore di prove di alto profilo. L’emergenza? Abbiamo imparato che non può essere un alibi: questa partita è una tappa fondamentale per continuare il nostro percorso verso i playoff ed è una partita in cui dovremo fare di tutto per vincere”.

Sulla stessa onda anche l’ala Gianmarco Leggio. “Milano è una squadra diversa da quella che abbiamo affrontato nel girone di andata ed è reduce da una vittoria molto importante, in settimana, contro Torino. Noi non siamo in un buon momento dal punto di vista fisico, ma daremo il massimo per portare a casa la vittoria”.

Qui Milano

Urania, al momento, occupa il decimo posto in classifica con un record di 9 vittorie e 12 sconfitte, ma è reduce dal successo casalingo contro Torino. Miglior realizzatore della squadra è Aaron Thomas (7.9 punti di media a partita). Wild cats hanno infilato tre affermazioni in fila (l’ultima nel recupero con Torino) e sono in risalita in classifica. Coach Davide Villa. “Gara molto importante contro una squadra che sta disputando un eccellente campionato. Monferrato ha diverse armi a disposizione, da Luca Valentini a un super veterano come Formenti a Martinoni, lungo versatile con le mani molto educate. Da parte nostra servirà ancora una volta l’approccio giusto, fatto di durezza mentale e concentrazione, qualità che sono apparse durante le nostre tre vittorie consecutive e che saranno necessarie per provare a vincere domenica”.

Pre partita

NOVIPIÙ JB MONFERRATO – URANIA MILANO

Dove: PalaEnergica, Casale Monferrato.

Quando: domenica 20 marzo ore 18.

Arbitri: Wassermann, Capurro, Attard.

Andata: 68-67 Casale.

Come seguirla: In diretta su LNP Pass (streaming a pagamento). L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato.

Note: Capienza al 60% e obbligo per gli spettatori di indossare la mascherina FFP2. Nella Jbm assente Penny Williams, mentre sono da valutare le condizioni di Luca Valentini e Leonardo Okeke. Milano è al completo.