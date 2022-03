Molestie ed esplosioni pericolose, tre giovani fubinesi nei guai

FUBINE - Il loro obiettivo, evidentemente, era infastidire e spaventare mamma e figlia. E ci sono riusciti anche con azioni contro la loro quiete.

Il risultato dei loro comportamenti sconsiderati è stata la denuncia al Tribunale dei Minori da parte dei Carabinieri.

Tre ragazzini di 16, 15 e 14 anni, tutti residenti a Fubine, dovranno rispondere di molestie ed esplosioni pericolose (in concorso). Lo scorso mese di ottobre, mamma e figlia che abitano in paese, avevano segnalato ai militari le azioni contro la loro abitazione: qualcuno batteva ad ogni ora del giorno e della notte contro le loro persiane - danneggiandole seriamente - per poi continuare con il lancio di fuochi d'artificio in cortile.

Gli impianti di video-sorveglianza e le indagini dei Carabinieri hanno incastrato i tre fubinesi, che ora dovranno rispondere dei loro comportamenti davanti al Tribunale dei Minori.