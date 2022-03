Udine straripante. Novipiù non ha scampo

CASALE MONFERRATO - Serviva un’impresa alla Novipiù. Ma Udine non ha lasciato il minimo spazio alla Jbm (49-72).

Troppo forte la capolista del girone (ottava vittoria in fila) e fresca vincitrice della Coppa Italia per una Jbm che ha provato a lottare e che, in alcuni elementi, ha anche accusato la fatica del turno infrasettimanale. Primo e terzo quarto decisivi per un successo senza appello.

La partita

Jbm ancora senza Williams. Udine al completo. L’inizio è shock con la squadra di coach Matteo Bonicciolli che sprinta dopo la palla a due (13-4) e mette subito in chiaro le cose. Dopo il 21-6 si approda al primo mini intervallo sul 12-25. Casale prova a reagire nella seconda frazione. Valentini prova con la zona 2-3 che passa a uomo. La Jbm si avvicina ma non riesce mai (complice percentuali non brillanti) ad andare sotto la doppia cifra di svantaggio. Al riposo lungo punteggio sul 26-47. La terza frazione dà il colpo finale alle speranze dei rossoblù. Udine con Walters, Lacey e Cappelletti domina in lungo e in largo. La fisicità difensiva dei friulani soffoca ogni iniziativa locale. Terzo periodo sul 25-10 e punteggio che al 30’ dice 36-62). I giochi sono ampiamente fatti. L’ultimo quarto non aggiunge nulla. Vince Udine 72-49.

I numeri

Finale: 49-72

Parziali: 12-25, 26-47, 36-62

Quintetti: Casale con F. Valentini, Fomenti, Sarto, Martinoni, Hill Mais. Udine con Cappelletti, Lacey, Esposito, Nobile, Walters.

Punti: Okeke 11 (Casale); Walters 15 (Udine).

Rimbalzi: Leggio 7 (Casale), Pellegrino 11 (Udine).

Assist: L. Valentini 6 (Casale), Cappelletti 6 (Udine).

Mvp: Walters (Udine)