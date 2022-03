L'intensa giornata dei vigili del fuoco di Casale

GABIANO - Giornata intensa per i vigili del fuoco di Casale. Alle 15 gli operatori sono intervenuti alla Piagera di Gabiano per un incendio di sterpaglie a ridosso della collina. Sul posto anche i carabinieri.

Poco prima un altro intervento a Verrua Savoia, per un altro rogo di rami, paglia ed erba secca.

Nella mattinata, a Casa Paletti, sul confine tra Alfiano Natta e Tonco (At), intervento per soccorrere una donna anziana caduta dal letto. Gli operatori hanno permesso alla Croce Rossa di entrare nell'abitazione dell'anziana, trasportata in pronto soccorso.