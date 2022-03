Bertram a Venezia per prendere il volo

TORTONA – Bertram a Venezia. Match di grande interesse della 24esima giornata Lba in programma dpmani (ore 17.30) al Taliercio di Mestre. Perdere non comprometterebbe nulla, ma vincere darebbe una spinta pazzesca al finale di stagione dei bianconeri che sperano di bissare il successo dell'andata.

Qui Venezia

L’Umana viene da un buon momento (tre vittorie nelle ultime quattro), che però è stato preceduto da quattro ko in fila. In EuroCup è arrivata una brutta batosta a Ljubljana. Coach De Raffaele è preoccupato dalla sfida. “Sarà un’altra partita molto difficile, come tutte quelle che mancano di qui alla fine, contro una squadra che per tutta questa stagione ha fatto vedere il suo valore e quanto è in grado di mettere in difficoltà chiunque. Giocano in grande fiducia e credo che una delle chiavi sarà proprio quella di rompere la loro capacità di realizzare muovendo tanto la palla, cercando il giocatore sempre libero, e anche limitare i giocatori di punta in una squadra che per essere una neopromossa ha tanti giocatori esperti. Al di là di Filloy, che ben conosciamo, gli stessi Cain e Wright. Ma direi che tutta la squadra di Tortona è cresciuta. Credo che questi due elementi possono essere importanti per rompere questo loro flow, quindi la nostra difesa sarà molto importante”.

Qui Tortona

«Venezia è una formazione di grande qualità e risorse con un sistema di gioco di alto livello per esecuzione e numero di soluzioni. Al di là dei cambiamenti del roster che hanno fatto – riflette coach Marco Ramondino - può avere tante facce diverse da una settimana all’altra e nel corso della gara. Le difficoltà in campionato? Hanno fatto fatica a trovare ritmo e i sincronismi che negli scorsi anni sono stati il punto di forza. Hanno aggiunto Theodore e hanno dovuto ristrutturare le loro gerarchie, Bramos rispetto all’andata è tornato ad avere un ruolo preminente. Dipenderà chi dei loro stranieri sarà della partita, perché sono in grado di scegliere. Al di là del piano gara è importante una prestazione di continuità e attenzione. Se non si è duri mentalmente e presenti il piano partita lascia il tempo che trova».

Pre-Partita

UMANA VENEZIA - BERTRAM TORTONA

Dove: Taliercio, Mestre.

Quando: domenica 27 marzo, ore 17.30.

Arbitri: Mazzoni, Martolini e Capotorto.

Andata: 77-65 Tortona.

Come seguirla: su Eurosport 2 e in streaming su Discovery + (a pagamento) su www.discoveryplus.it/sport. Aggiornamenti sui canali del Derthona basket: Twitter, Instagram e Facebook.

Quintetti: Venezia con Theodore, Tonut, Bramos, Mazzola, Watt. Bertram con Wright, Mascolo, Macura, Daum, Cain.

Indisponibili: Cattapan (Tortona).

Note: Ex della gara i due tortonesi Ariel Filloy e il vice allenatore Cedro Galli. Apprensione in casa Reyer per il malore che ha colpito alla vigilia Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia e proprietario della squadra. Nella Bertram in dubbio Cannon e Sanders che in settimana non si sono allenati. Per l’Umana in dubbio Theodore.