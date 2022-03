Novese, tris in rimonta. Tutti i finali di giornata

Il risultato più significativo arriva dal 'Girardengo' di Novi, ma è stata una domenica ricchissima di spunti a tutte le latitudini: ripercorriamola, passando in rassegna le varie categorie.

In serie D doppio successo esterno per Hsl Derthona e Casale: di prestigio quello ottenuto dalla formazione di Zichella, capace di vincere 1-0 a Varese e di riproporsi dopo un periodo di appannamento, spettacolare quello dei ragazzi di Marco Sesia, che espugnano 4-1 Fossano e puniscono il grande ex della sfida, Fabrizio Viassi.

In Eccellenza il Castellazzo rallenta ancora il Chisola, perché dopo il successo dell'andata, in terra torinese arriva un 1-1 che è premio meritato alla luce dell'ottima prestazione biancoverde. Recchiuto manda addirittura in vantaggio i ragazzi di Molina, poi replica Negro.

Promozione: clamorosa affermazione della Novese, che nello scontro al vertice piega 3-1 la capolista Luese Cristo e riduce a tre le lunghezze di distacco dai diretti avversari. Segnano prima gli ospiti, con Neirotti, Myrta sfiora due volte il raddoppio, poi Bodrito para un rigore, ma Pintabona, Merlano e Paini completano il ribaltone. Spreca l'occasione la Valenzana Mado, travolta 3-0 da una splendida PastorStay, ma preoccupa la Pro Villafranca, ora a quattro punti dal primato. 1-1 nel derby tra Asca e Arquatese, l'Ovadese regola 3-0 Mirafiori, acuto della Gaviese in casa di Bacigalupo.

Ovadese, tre punti con il minimo sforzo Contro il Mirafiori termina 3-0. Decide la doppietta di Mutti

Per quanto riguarda la Prima Categoria, è sempre Anibri a fare volare il Felizzano, che al 'Penno' sbriga la pratica Capriatese e consolida la propria posizione. Esulta la Fulvius, che ottiene anche il record di punti, molto bene il San Giuliano, 4-2 a Solero.

Grandi sorprese anche in Seconda Categoria, perché la Frugarolese perde 2-1 in casa contro il Villaromagnano e si fa avvicinare dall'Atletico Acqui, che supera senza problemi il Quargnento. Ora le due rivali sono separate da un solo punto. Attenzione al Sale, 3-0 a spese dell'Europa Bevingros, rallenta il Predosa.

Infine la Terza Categoria, con i successi di larghe proporzioni ottenuti da Don Bosco e Boys Calcio, mentre a Pizzeria Merella Beach basta una rete per prevalere sullo Stazzano.