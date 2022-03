Al For.Al di Valenza la visita dell'assessore regionale Elena Chiorino

VALENZA - L’assessore regionale all’Istruzione, Lavoro e Formazione professionale Elena Chiorino ha fatto visita nei giorni scorsi alla sede dell’agenzia formativa For.Al ‘Vincenzo Melchiorre’ di Valenza, accolta dal presidente Alessandro Traverso, dal direttore generale Veronica Porro e dalla responsabile di sede Barbara Battistella. Si è trattato della seconda visita ai locali di via Raffaello nell’arco di pochi mesi, dal momento che l’esponente di Palazzo Lascaris aveva già preso visione di aule e laboratori nel giugno scorso.

Durante questa seconda visita, che ha preceduto l’incontro avvenuto poche ore dopo in Comune relativamente all’attivazione di ‘Gem’, corso biennale Its che vedrà in prima linea la fondazione Tam di Biella, che attribuirà ai diplomati la qualifica di tecnico superiore del processo orafo e che annovererà For.Al tra i protagonisti del processo di formazione, Chiorino ha nuovamente ammirato gli allievi all’opera seguiti dal maestro Mauro Buzio, oltre alla mostra dedicata a calchi e gessi, interessante testimonianza della maestria e della storia della manualità dei maestri orafi valenzani.

Ancora una volta è emersa la passione con la quale gli allievi hanno descritto il procedimento per la creazione dei loro gioielli, ponendo in evidenza come la manualità sia il tratto distintivo che rende unico il Made in Italy.

La visita ha rappresentato un ulteriore riconoscimento da parte della Regione Piemonte dell’importanza dell’attività del For.Al di Valenza, una scuola orafa presente ormai da mezzo secolo in città, in prima linea nella formazione generazioni di orafi e incassatori, rispondendo prontamente alla richiesta di manodopera specializzata che negli ultimi tempi è in forte aumento: oltre al corso per assolvimento dell’obbligo scolastico ‘Operatore alle Lavorazioni dell’Oro e dei Metalli Preziosi’, sono attivi i corsi per maggiorenni ‘Tecnico specializzato di progettazione orafa’, ‘Tecnico specializzato nelle lavorazioni al banco orafe’. L’agenzia formativa organizza anche corsi ‘on demand’ per le aziende e per i lavoratori occupati.

Nella sede valenzana l’assessore e il presidente Traverso hanno ricevuto, da parte di Alfredo Fracchia, vice presidente di ConfCommercio Salute Piemonte, la richiesta di attivazione di nuovi corsi di formazione e riqualificazione per personale socio sanitario e in particolare gli Oss, operatori socio sanitari.

«I laboratori della nostra sede sono pronti per ospitar il nuovo Its Gem - è il commento di Alessandro Traverso e Veronica Porro, rispettivamente presidente e direttore generale di For.Al -che vedrà una collaborazione strettissima con le aziende del settore orafo».