Contro i Liguri non basta un bel secondo tempo

Seniores maschile, Black Herons e non solo. Ecco il fine settimana del Cuspo rugby.

Serie C Maschile

Terza giornata interregionale Piemonte-Liguria

CUS Piemonte Orientale vs Province dell'Ovest 24-26

Partita combattuta ma dal doppio passo dei padroni di casa che a Casalbagliano hanno subito i liguri, nel primo tempo. “Non abbiamo messo la giusta pressione in fase difensiva”, commenta il Direttore Tecnico, Lorenzo Nosenzo, “Il secondo tempo è stato decisamente più equilibrato e il risultato ne è la conseguenza”.

Un risultato che avrebbe avuto esito diverso se non fosse stato per due calci non trasformati. Segno che nella seconda parte della partita il CUS aveva dimostrato le sue doti: “Si affrontava una squadra giovane ma molto preparata sia sul piano tecnico che fisico” è stato il commento a caldo del Direttore Sportivo Giancarlo Casarin, “Un primo tempo sotto tono, abbiamo sfruttato poco la superiorità in mischia. Loro hanno fatto invece valere la velocità e la superiorità nei trequarti”. Altra musica nel secondo tempo: “I ragazzi sono entrati con il piglio giusto ed hanno iniziato a macinare gioco, mettendo sotto fisicamente gli avversari. Alla fine, solo per due calci di trasformazione non abbiamo postato a casa la partita. Abbiamo comunque guadagnato punti in classifica per bonus mete e bonus difensivo. Un plauso a tutti i ragazzi, in particolare a Giorgio Spadaro, per le quattro mete”.

U17

Volvera/Black Herons-Collegno 0-48

Niente da fare per la compagine mista Volvera-Black Herons che devono cedere contro il Collegno. Il risultato non dà l’idea di quanto sia stata combattuta la partita, ma purtroppo i primi venti minuti sono stati fatali. “Abbiamo subito la loro buona organizzazione nella maul”, commenta il responsabile BH, Nicolas Epifani, “Grazie alle quali hanno segnato tre mete nei primi venti minuti. Purtroppo siamo stati molto lenti a trovare la soluzione difensiva”.

CUSPO Rugby insieme alle Zebre

Sabato scorso una rappresentanza della sezione Rugby del CUSPO è tornata nella cittadella della palla ovale, lo stadio di Parma per assistere al match Zebre Rugby (di cui il CUSPO è partner nella franchigia Zebre Family) vs Scarlets. I ragazzi oltre ad aver assistito alla partita hanno potuto cimentarsi in una serie di giochi organizzati in collaborazione con gli sponsors Zebre, Fiorini e Conad, scendendo nel campo e respirando un po’ di atmosfera rugbistica ad alto livello. I piccoli hanno salutato il pubblico tra il primo e il secondo tempo.