Casalbagliano, 300mila euro per ridurre il rischio idrogeologico

Sono stati consegnati i nuovi lavori previsti per la riduzione del rischio idrogeologico nel sobborgo di Casalbagliano, dopo i primi interventi eseguiti nel 2020. Un investimento di 300mila euro, finanziato dal Ministero degli Interni con i fondi del Pnrr, che completerà il quadro complessivo degli interventi, a carico del Comune di Alessandria, per ridurre e se possibile eliminare il rischio allagamenti in occasione di eventi atmosferici straordinari.

Gli interventi in progetto prevedono l’intercettazione delle portate meteoriche di ruscellamento provenienti dall’area agricola a sud dell’abitato del paese (via Tagliata) prima del recapito nel sistema fognario, mediante la realizzazione di un sistema di canalizzazioni, che immette a gravità nella rete idrografica naturale della zona (Rio delle Ossa). Si prevede in prima istanza la disconnessione idraulica tra gli attuali fossetti di gronda in terra di via Tagliata, che attualmente - all’incirca all’altezza del civico 62 - recapitano nel sistema fognario misto della frazione, attraverso due pozzetti dotati di griglie.

Il nuovo sistema di canalizzazioni sarà costituito dalle seguenti parti d’opera:

canalette di gronda lungo via Tagliata (per entrambi i lati della carreggiata stradale), nel tratto compreso tra i civici 62-76, per uno sviluppo complessivo di circa 700 metri

collettore in c.a. Dn 800, per la realizzazione del tratto di monte (70 metri circa) del nuovo recapito delle portate meteoriche sino alla rete idrografica naturale, oltre che per l’attraversamento della sede stradale di via Tagliata

canalizzazione in elementi in c.a. per la realizzazione del tratto di valle (280 metri circa) del nuovo recapito delle portate meteoriche sino alla rete idrografica naturale.

Le portate meteo di ruscellamento provenienti dall’area agricola saranno intercettate prima di giungere sulla carreggiata di via Tagliata dal nuovo sistema di canali di gronda della comunale: 120 giorni è la durata prevista per la realizzazione di tali interventi, che ha anche previsto la preliminare acquisizione, mediante accordi bonari, delle aree oggetto di intervento, in parte di proprietà privata.

"Con questi lavori - dice il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco - si completa il quadro degli interventi volti a ridurre il rischio idrogeologico e ad eliminare i problemi di allagamento sofferti dal sobborgo negli anni. Una volta ultimati tali opere, resteranno da realizzare solo i lavori del terzo lotto di potenziamento della rete di sollevamento, di cui si occuperà Amag Reti Idriche".