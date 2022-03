Longo: "Qui anche in futuro? Ci siederemo a un tavolo, per la scelta migliore"

ALESSANDRIA - Mister, qualunque sarà la categoria, lei sarà ancora con noi il prossimo anno? Alla domanda, diretta, di una tifosa, Sonia Garuzzo, alla cena del Centro Coordinamento Grigi Club per i 110 anni, la risposta di Moreno Longo non si fa attendere. "Adesso siamo concentrati su queste sette finali. Quando sarà il momento ci siederemo a un tavolo, tra il presidente e il sottoscritto c'è stima, rispetto, fiducia, e prenderemo la decisione migliore, la più giusta".

L'emozione di Luca Di Masi per un incontro in cui si respira la passione di tutti, che dà energia enorme. Molte le proposte dei tifosi, vivace il dialogo con Longo, che su un punto è molto chiaro, "la forza morale e la compattezza di questo gruppo ci permette di giocarci la salvezza, con quattro squadre alle spalle. In questo campionato abbiamo sbagliato due partite, Como e Ascoli, ma credo che, sempre, in questi ragazzi, i tifosi si sono riconosciuti, per quanto danno".

Un undici ideale ce l'ha? "Certo, come tutti gli allenatori, ma bisogna sempre avere la capacità di cogliere il momento 'up' di un giocatore, quello in cui può dare davvero qualcosa in più. E permettergli di farlo".