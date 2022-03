ALESSANDRIA - Lo Zio Sam questa volta non è a stelle e strisce, ma è in grigio (e nero). Il messaggio, però, non cambia: per Alessandria - Spal "Io voglio te".

Lo hanno realizzato i Supporters 99, perché sabato "è la partita della vita, la prima di sette gare che possono e ci devono permettere di tenere questa serie B. I ragazzi in campo hanno bisogno di noi, di quel Moccagatta dodicesimo uomo, decisivo nel creare un clima infernale per qualunque avversario".

La Nord ci sarà, questa è una certezza, e lo spettacolo è garantito "ma mai come sabato sarà fondamentale che tutto lo stadio sia unito per spingere i Grigi alla vittoria".

Oltre a esserci sugli spalti "portare sciarpa e bandiera, per colorare gli spalti di grigio. Longo e i suoi ragazzi ne hanno bisogno, quella maglia ne ha bisogno".

Verso quota 2500

Sono già quasi 2500 i biglietti venduti, di cui 300 nel settore ospiti (che ha una capienza totale di 648). Nella Nord restano da vendere 600 tagliandi. La prevendita continua on line e nei punti della rete Vivaticket, prezzi dimezzati in curva (8 euro) e in rettilineo (11 euro).