Jbm lancia la promo “100% Rossoblu”

CASALE MONFERRATO – Una promozione speciale per una partita speciale.

Nell’ultima gara casalinga di regular season di Novipiù, in programma lunedì 4 aprile alle ore 20.30 contro Bakery Piacenza, la società rossoblù lancia una promozione per festeggiare con i tifosi il ritorno al 100% della capienza dopo due anni di pandemia.

In questa occasione il club ha pensato a prezzi speciali per i biglietti: curve e gradinate a 5 euro, tribune a 10 Euro (la primafila è esclusa dalla promozione). Orari biglietteria: oggi dalle 15 alle 19, domani e domenica dalle 10 alle 12, lunedì dalle 10 alle 12 e dalle ore 18 fino ad inizio partita