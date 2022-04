Il santo di oggi, 2 aprile, è san Francesco da Paola

Eremita e fondatore dei Minimi

Paola (Cosenza), 27/3/1416 - Plessis-les-Tours (Francia), 2/4/1507

Viene chiamato Francesco in onore del Santo di Assisi

La vita

Entra giovanissimo nell'ordine dei Frati Minori, ma ne esce dopo soli 3 anni per ritirarsi in una grotta come eremita. Dopo alcuni anni si aggregano a lui altri giovani, tutti insieme per pregare, formando una comunità. A 19 anni fonda l'Ordine dei Minimi: è il più giovane fondatore di un ordine religioso. Viene mandato in Francia da Papa Sisto IV per cercare di guarire i malanni di Re Luigi XI e lì decide di continuare a vivere diventando consigliere del nuovo Re, Carlo VIII.

La morte

Tre mesi prima di morire, predice l'avvenimento. Raccomanda ai suoi religiosi l'osservanza della Regola e l'astinenza quaresimale perpetua. Muore a 91 anni e per 11 giorni è impossibile seppellirlo a causa del grande afflusso di fedeli accorsi a rendere omaggio alla salma. Viene canonizzato nel 1519. Nel 1562 il suo corpo ancora perfettamente conservato viene profanato e bruciato dagli ugonotti. Nel 1935 alcune ossa scampate al rogo sono riposte sotto l'altare della chiesa di Paola a lui dedicata.