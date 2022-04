Pesaro domina e vola. Bertram in difficoltà

CASALE MONFERRATO - Bertram ripete la partita di difficoltà di Venezia e perde seccamente in casa contro Pesaro (70-86) trascinata da Jones e Delfino.

Tortona con poche energie, resta sotto per 40’, sprofonda a -21, rimonta di nervi fino al -11 nel finale ma deve cedere. E’ la seconda sconfitta consecutiva per una squafta in difficoltà.

La partita

Pesaro parte forte. Delfino colpisce per l’8-2 esterno. Sanders (rubata e assist) si incarica di mettere in moto una Bertram che fatica in attacco. Ma l’inerzia è di Pesaro che tocca il +10 (7-17) al 7’. Tortona prova con i cambi e a cambiare marcia ma senza riuscirci (11-22 al 10’).

4-0 Tortona (per il -7) in avvio di seconda frazione. Mascolo porta energia ma la rimonta non arriva. Pesaro riparte con Delfino (già a 13 punti) e tocca il massimo vantaggio (+13 sul 23-36). Pesaro ha più energia e ha le mani saldamente sulla partita che va al riposo, con la tripla allo scadere del solito Delfino sul +17 (31-48). Tortona chiude il primo tempo 0/10 da tre. Serve un cambio di passo per Tortona. Invece arriva un 4-0 Pesaro (Mejeris) per il +21 (31-52). Sanders segna la prima tripla di serata della squadra (era 0/13). Ma Pesaro è completamente padrone di campo e la Bertram sbanda paurosamente. Ramondino ruota i suoi alla ricerca di un quintetto che regga il campo. Bertram di nervi fino al -15 (47-62). Al 30’ punteggio sul 49-68.

Bertram cavalca la vena di Mascolo e Filloy che con tre triple in fila riporta i suoi al -11 (11-2 per il 59-70 al 34’). Tortona ci prova. Pesaro, stavolta è in difficoltà. Lamb segna una tripla che spegne la voglia dei bianconeri e lancia un finale tranquillo della Carpegna che chiude .

Le voci

La soddisfazione del coach di Pesaro Luca Banchi. “Questa partita ha una grande importanza per noi per i nostri obiettivi. Celebriamo con soddisfazione un’impresa fatta con contro un avversario di questa caratura e dopo la sconfitta patita contro Brescia, dove abbiamo dilapidato un vantaggio di 16 punti. Stasera abbiamo avuto una migliore continuità di rendimento. Abbiamo fatto una prestazione corale di livello".

Marco Ramondino è invece alle prese con le difficoltà attuali della sua squadra. "Vittoria meritata di Pesaro, che ha condotto dall’inizio alla fine. Vittoria meritata nei contenuti, nell’intensità e nella presenza. Abbiamo fatto fatica a fare tutto e siamo stati poco lucidi e poco brillanti, con poca energia e poca aggressività. Una partita decisa nel primo tempo. Come se ne esce? Resistendo al momento di difficoltà, gestendo al meglio la settimana e affidandoci al carattere che i nostri giocatori hanno dimostrato in tutta la stagione".

I numeri

Finale: 70-86

Parziali: 11-22, 31-48, 49-68

Quintetti: Tortona con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain. Pesaro con Moretti, Sanford, Delfino, Mejeris, Jones.

Punti: Mascolo 13 (Tortona), Jones 20 (Pesaro).

Rimbalzi: Cannon 6 (Tortona), Jones 15 (Pesaro).

Assist: Mascolo 3 (Tortona), Delfino 6 (Pesaro)..

Mvp: Jones (Pesaro)