Novipiù va a caccia di punti playoff

CASALE MONFERRATO – Il posticipo tra Novipiù e Bakery Piacenza (PalaEnergica, domani ore 20.30) chiude la giornata numero 25 del campionato di A2 Lnp - Old Wild West. Casale, senza Williams e Okeke, a caccia di un successo che, a due giornate dalla fine della regular season, potrebbe dare ai rossoblù il sesto posto aritmetico.

Qui Casale Monferrato

Il vice allenatore della Jbm Stefano Comazzi presenta così la gara. “Affrontiamo una Bakery che ha cambiato la fisionomia della squadra rispetto alla partita di andata dopo gli infortuni di Bonacini e Perin. Piacenza è votata all’attacco, con Raivio che è il giocatore di riferimento, ma che con Morse forma una delle coppie più prolifiche del campionato. Noi siamo ancora incompleti, ma ci serve una partita di cuore e di un’intensità speciale, visto che giochiamo davanti al nostro pubblico. Lo spirito dovrà essere quello mostrato a Cantù”.

Niccolò Martinoni. “Per noi è una partita cruciale. L’obiettivo è quello di far valere il nostro fattore campo, di essere più aggressivi di loro e di cercare di portare a casa la vittoria in questa partita che, ripeto, per noi è fondamentale”.

Qui Piacenza

Bakery è terz’ultima in campionato (16 punti) ma contro Cantù (la partita dei quattro supplementari) ha dimostrato di essere un osso duro. Coach Federico Campanella. “Contro la JB Monferrato dovremo difendere molto uno contro uno. Dovremo togliere il tiro da 3 punti, perché Casale è una squadra molto perimetrale con tutti tiratori. Penso che in queste ultime battute di regular season i fattori decisivi non siano tanto tecnici quanto di approccio alla partita, volere la vittoria a tutti i costi. Io dico sempre ai ragazzi che se noi finiamo la gara avendo cinque, otto, dieci extra possessi più dei nostri avversari siamo già un passo avanti per mettere le mani sulla vittoria, poi chiaro, un confronto di pallacanestro è composta da mille sfaccettature”.

Dove: PalaEnergica, Casale Monferrato.

Quando: lunedì 4 aprile, 20.30

Arbitri: Ferretti, D’Amato, Lupelli

Andata: 84-87 dts (Casale).

Come seguirla: In diretta su LNP Pass (streaming a pagamento). L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato.

Note: Capienza al 100% e obbligo per gli spettatori di indossare la mascherina FFP2. Per il ritorno alla capienza massima dopo due anni il club rossoblù ha lanciato la promozione “100% Rossoblù” con biglietti a 5 euro (curve e gradinate) e 10 euro (tribuna). Nella Jbm assenti Penny Williams e Leonardo Okeke. In dubbio Luca Valentini. Piacenza al completo.