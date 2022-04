Arrestato ad Olbia un alessandrino: nel camper aveva 28kg di cocaina

OLBIA - Un 44enne residente in provincia di Alessandria è stato arrestato dalla Guardia di Finanza sabato mattina a Olbia, al porto Isola Bianca. L'uomo, fermato per un normale controllo mentre era sbarcato con il suo camper dal traghetto Tirrenia proveniente da Genova, ha insospettito i cani antidroga delle Fiamme Gialle.

Il 44enne si fingeva un turista ma in realtà all'interno del veicolo nascondeva in un doppiofondo 28kg di cocaina (in panetti da 1kg), per un valore di oltre 4 milioni di euro.

L'uomo, su disposizione della magistratura, ora è in carcere a Sassari.