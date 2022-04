La Bollente e Alessandria, giovani talenti vincono

ACQUI - Giovani talenti crescono. E fanno strada verso le finali regionali. L'Under 17 de La Bollente Acqui con lo scudetto territoriale appena conquistato, al Mombarone, teatro della final four, in semifinale battuto il Pavic Poll, in finale 3/0 (25/11, 25/19, 25/20) su Scuola pallavolo Biellese.

I 2005 (con alcuni 2006) sono una certezza del vivaio termale, perché collezionano titoli da quando sono Under 13, e ora giocheranno le gare per il primo posto in Piemonte, prima il girone con Mondocvì, Montanaro e Parella e poi la finale a 4. I neocampioni, allenati da Roberto Varano,sono Marchelli, Cavallero, Bragagnolo (che ha già debuttato in B), Luca Negrini, Guatta D'Onofrio, Baretto, Limberti, Morfino, Oliva, Grasso, Cecchetto e l'unico prestito (da Alessandria), Alves.

Argento e convocazioni

Sul secondo gradino territoriale sale l'Under 14 femminile dell'Alessandria Volley, che nella final four batte PallaVolo Ovada, per poi sfidare Igor Trecate, favorita che conferma il pronostico, nonostante una partita molto lottata. Il podio è per Sara Alberi, Sara Caucia, Emma Ciberti, Marina De Faveri, Costanza Frera, Beatrice Iviglia, Ilaria Marega, Iksilda Musaj, Martina Pezzoli, Alessia Ponzano, Rebecca Rapetti, Eleonora Salvarezza,allenate da Gabriella Scarrone e dal dt Massimo Lotta.

Per cinque di loro importanti chiamate: Frera e Musaj domani e il 23 aprile saranno con il Club Piemonte, insieme a Iviglia, Marega e Pezzoli govedì 14 parteciperanno alla selezione territoriale. Mentre i regionali inizieranno il 25 aprile.