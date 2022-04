Pari a Vicenza, Alessandria resta quintultima

ALESSANDRIA - C'è da essere soddisfatti perché le altre quattro sono rimaste dietro, o arrabbiati per non aver mosso, ieri, una classifica cortissima nella lotta per la salvezza?

La seconda risposta viene quasi naturale, ma avere comunque ancora dietro il Vicenza, che arriverà al Moccagatta il 6 maggio, non è poco. Anche non vedere avvicinarsi troppo il Crotone che, in dieci per un tempo, ha creato e ha trovato in Festa il valore aggiunto.

Novanta minuti di tensione al 'Menti', il dubbio che senza la deviazione di Schnegg Teodorzcyk non sarebbe arrivato per il tocco sottoporta. E il pareggio di Marras. I calabresi hanno giocato meglio, più tecnici e capaci di dialogare palla a terra.

Alla luce di questo risultato, ancora di più la gara di sabato con il Pordenone è cruciale. I numeri dicono che, nel girone di ritorno i ramarri e i Grigi hanno conquistato gli stessi (pochi) punti, 9. Come anche il Crotone, il Cosenza 8, ma con una gara in meno, che recupererà il 14 in casa con il Benevento. Chi ha mosso di più la classifica è stato il Vicenza, 16 punti, ma partendo dagli 8 dell'andata.

L'uomo in più, la qualità in meno Le fragilità della difesa e inquadrare la porta è sempre più un problema

La classifica

Dopo i cinque incontri di oggi, che hanno completato il 33° turno (Parma - Como 4-3, Pisa - Brescia 0-0, Monza - Ascoli 2-0, Vicenza - Crotone 1-1, Cittadella - Perugia 0-0), la graduatoria, a 450 minuti dalla fine, è la seguente: Cremonese 63, Lecce 62, Monza 60, Pisa 59, Brescia 58, Benevento 57, Ascoli 52, Frosinone 51, Perugia 48, Parma e Cittadella 45, Como, Ternana e Reggina 44, Spal 34, Alessandria 26, Vicenza e Cosenza 25, Crotone 21, Pordenone 17.