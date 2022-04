Tempesta e Poggio, così Forza Italia cresce

ALESSANDRIA - Nando Tempesta ed Emiliano Poggio, alessandrini piuttosto noti e da tempo sulla scena, entrano nella lista elettorale di Forza Italia. Lo fanno, rispettivamente, con i vessilli di "Fare", la formazione politica ideata dal sindaco di Verona, Flavio Tosi, e con la Buona Destra, movimento che ha in Claudio Desirò il referente piemontese.

Stamani la presentazione, alla sede di Forza Italia in via Dossena. A fare gli onori di casa, il coordinatore provinciale, Ugo Cavallera; il capogruppo in Consiglio comunale, Carmine Passalacqua, e il commissario cittadino (nonché assessore), Davide Buzzi Langhi. Che ha detto: "Aggiungiamo valore alla nostra lista, grazie all'ingresso di due persone molto preparate, che rappresentano movimenti vicini ai nostri ideali".

Tempesta ha evidenziato la necessità di valorizzare la partecipazione, attraverso il ripristino delle circoscrizioni (o di qualcosa ad esse somiglianti); Poggio incentra la sua campagna elettorale su tre parole chiave: cultura, energia e visione. I dettagli sul 'Piccolo' di domani.