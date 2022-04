C'è il nuovo ambulatorio di chirurgia protesica mininvasiva dell’anca e del ginocchio

ALESSANDRIA - Attivato il nuovo ambulatorio di chirurgia protesica mininvasiva dell’anca e del ginocchio nella Struttura di Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria.

“Si tratta di un nuovo servizio superspecialistico che qualifica ulteriormente la nostra struttura - spiega il dottor Kristijan Zoccola, direttore di Ortopedia - in quanto i pazienti possono essere visitati da professionisti di chirurgia protesica e accedere a un percorso dedicato per l’intervento chirurgico di protesi di anca e ginocchio. In particolare sono state destinate tre sale operatorie tutte le settimane, con unica equipe chirurgica specializzata in chirurgia protesica. Gli interventi, eseguiti con tecniche chirurgiche innovative mininvasive a risparmio dei tessuti, si avvalgono di nuove tecnologie di pianificazione digitale con ricostruzione tridimensionale virtuale e reale”.

L’ambulatorio sarà aperto ogni martedì pomeriggio: per accedervi, è necessario prenotare di persona al Cup del Poliambulatorio Santa Caterina presso l’Ospedale Civile di Alessandria oppure telefonare al numero verde del Cup Regionale 800 000500 specificando la richiesta. Nello specifico, si ricorda che l’impegnativa del medico curante deve riportare l’indicazione o della prima visita ortopedica all’anca 89.7(897.54) oppure della prima visita ortopedica al ginocchio 89.7(897.55).