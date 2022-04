Sciacca salva la Luese Cristo. Tutti i finali di giornata

Reti, spettacolo e tante emozioni difficili da pronosticare alla vigilia. Riviviamo la domenica di calcio dilettantistico passando come sempre in rassegna le varie categorie.

In serie D secondo pareggio consecutivo per Hsl Derthona, bloccato sullo 0-0 al 'Coppi' dalla Lavagnese, con Teti che è provvidenziali - come nel derby di mercoledì - per evitare guai peggiori. Bene il Casale, che supera di slancio l'ostacolo Borgosesia e muove un passo fondamentale in chiave playoff.

Per quanto riguarda l'Eccellenza Cirio e Bollino trascinano l'Acqui, capace di andare a vincere 2-1 a Centallo e di riproporsi con autorevolezza nelle zone che contano. Beffa conclusiva per il Castellazzo, che a Cuneo gioca una gara generosa, per poi essere punito proprio sui titoli di coda. Bella, ma inutile, la rete del provvisorio 1-1 di Recchiuto.

Casale, cinquina da playoff Travolto il Borgosesia: la vittoria vale l'aggancio al Derthona al terzo posto. Doppietta di D'Ancora

Hsl, solo pari con la Lavagnese Seconda gara a reti bianche in quattro giorni dopo il pareggio nel derby: ancora Teti in evidenza

Acqui, vittoria per i playoff. Castellazzo ko nel finale Cirio e Bollino firmano il successo a casa del Centallo. I biancoverdi impegnano il Cuneo

Distanze invariate in vetta in Promozione: la Luese Cristo pareggia 1-1 a Ovada (Sciacca su punizione replica a Mutti) e con identico punteggio termina anche la sfida tra le inseguitrici, Novese e Pro Villafranca. Adamo mantiene tre punti di vantaggio sui biancocelesti di Greco. Sempre più in alto la PastorStay (2-1 contro l'Arquatese), torna a vincere l'Asca, mentre delude nuovamente la Valenzana Mado. Acuto Gaviese in casa del Pozzomaina

Prima Categoria: nuovo stop per il Felizzano, superato 2-1 dall'Aurora Canottieri dell'ex Giannini; ne approfitta lo Spartak San Damiano, che riduce le distanze. Colpo grosso del San Giuliano, 4-3 sul terreno del Cassano, successo pesante pure per la Capriatese, corsaro 2-1 a Solero.

In Seconda Categoria la Frugarolese fatica inizialmente, ma poi sbriga la pratica Fortitudo (3-0, Perfumo fa doppietta) e respinge l'assalto dell'Atletico Acqui, che regola 2-1 Villaromagnano. Libarna-Sale finisce 2-2, una splendida Boschese va a vincere 3-0 in casa di Europa Bevingros.

Infine la Terza, con la Vignolese che espugna il campo dell'Europa e con i Boys Calcio che firmano l'impresa di giornata ad Alessandria, sponda Don Bosco.