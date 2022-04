Tutto il calcio della provincia in tempo reale

Manca davvero poco al calcio di inizio. Sta per cominciare un'altra domenica estremamente interessante a livello di calcio dilettantistico: segui in tempo reale i risultati delle squadre alessandrine, con marcatori e classifiche.

In serie D, dopo il pari di mercoledì nel derby, Casale e Hsl Derthona sono alle prese con appuntamenti importanti. La formazione nerostellata, guidata da un Marco Sesia che vuole il podio, riceve la visita del Borgosesia, probabilmente la rivelazione più significativa del torneo. I 'leoni' di Zichella, invece, ricevono la Lavagnese e cercano tre punti per consolidare la terza posizione.

Eccellenza: trasferta sul terreno del Cuneo per il Castellazzo, con mister Riccardo Molina che valuta cambi di formazione (e forse di modulo) nella speranza di ottenere un risultato positivo. Acqui a Centallo con diversi dubbi, Arturo Merlo deve fare la conta alla luce delle pesantissime squalifiche di Lewandowski e Guazzo.

In Promozione il campo principale è il 'Geirino' di Ovada, che ospita il derby tra i locali di Raimondi e la capolista Luese Cristo. Adamo guarda con interesse a Novi, teatro della sfida tra le due più immediate inseguitrici, la Novese appunto e la Pro Villafranca. Tanti spunti, tra playoff e salvezza, in PastorStay-Arquatese.

Capitolo Prima Categoria: il Felizzano, reduce dalla sconfitta di Tassarolo, è chiamato a dare risposte contro l'Aurora Canottieri del grande ex Luca Giannini, ma la domenica si annuncia calda anche in zona playout, con tanti match dalla posta in palio elevata. Nel girone B, la regina Jcp è ospite di Valle Mosso.

Seconda Categoria caratterizzata dalla partitissima di Frugarolo, dove è attesa la Fortitudo, mentre l'Atletico Acqui attende il Villaromagnano e il Sale va a Serravalle.

Consueta chiusura dedicata alla Terza, con la Junior Asca che bussa alla porta della capolista Fortuna Melior e con il derby Bergamasco-Ozzano che è piatto forte di giornata per quanto riguarda il girone di Asti.