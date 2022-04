Il santo di oggi, 11 aprile, è Beato Angelo Carletti da Chivasso

La vita

Antonio nasce a Chivasso, nel 1411 circa, da una famiglia nobile. Per questo motivo ha la possibilità di conseguire una laurea in diritto canonico e civile che lo porterà ad intraprendere una brillante carriera forense. Il suo prestigio lo porta a diventare senatore e consigliere del marchesato del Monferrato. All'età di 33 anni decide di entrare fra i Frati Minori di Santa Maria del Monte di Genova, città in cui conoscerà il futuro Papa Sisto IV che lo incaricherà di predicare la crociata contro i turchi. Scrive un trattato di teologia morale, Summa Angelica, che diventa molto famoso e viene bruciato da Lutero sulla pubblica piazza di Wittenberg insieme ad altre opere e alla bolla pontificia di scomunica. Passa la sua vita ad assistere i bisognosi e grazie alla sua abilità oratoria riesce a convertire molte persone e a ottenere diverse conquiste sul piano sociale: fonda, ad esempio, i monti di pietà in Liguria, per contrastare la piaga dell'usura.

La morte

Muore nel convento di Cuneo dove si era ritirato, come semplice frate, nell'ultima parte della sua vita. Le sue spoglie sono custodite nella chiesa di Santa Maria degli Angeli. La sua beatificazione avviene nel 1753.