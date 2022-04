Ecomotive Solutions lavora all'ibrido per i mezzi pesanti e speciali

SERRALUNGA DI CREA - «I motori ibridi, nelle diverse varianti mild Hybrid, plug-In Hybrid e Full Hybrid, rappresentano la proposta più concreta e immediata delle case produttrici alla richiesta di elettrificazione dei veicoli per uscire dalla logica dei motori endotermici - spiegano dal gruppo Holdim di Serralunga di Crea - Ci sono però dei comparti specifici dove tuttora è complicato, se non svantaggioso, abbracciare la filosofia dell’elettrico: si pensi ad esempio al mondo dei mezzi pesanti e dei mezzi speciali, che devono percorrere strade urbane ed extraurbane a diverso raggio, alimentando attrezzature specifiche con il solo motore endotermico. Ad oggi il peso dei veicoli e l’azionamento degli allestimenti vincolano ancora all’utilizzo di una propulsione a gasolio, l’unica in grado di sostenere le performance e garantire la convivenza di questi mezzi nel contesto urbano.

Applicato a questo settore, il contributo ibrido consente di salvaguardare le prestazioni e migliorare l’impatto ambientale in termini di emissioni e inquinamento.

Ne è ben consapevole Ecomotive Solutions, realtà specializzata in soluzioni per la mobilità sostenibile. Consolidata la piattaforma Diesel Dual Fuel, che permette di salvare dalla rottamazione i diesel meno ecologici alimentandoli con una miscela dinamica di diesel e gas naturale, l’azienda piemontese del gruppo Holdim inaugura una nuova ‘fase’ della propria storia affrontando una nuova sfida per l’applicazione della tecnologia ibrida elettrica al trasporto.

Ecomotive Solutions si pone infatti come partner a 360 gradi, non escludendo a priori alcuna modalità di trasformazione, comprese quella bifuel e le conversioni full gas, per soddisfare le più svariate richieste di ottimizzazione.

Mariano Negri entra in Ecomotive Solutions

E proprio in materia di ibrido, sulle innovative applicazioni di retrofit pesa l’esperienza di un nuovo socio recentemente entrato a far parte della famiglia Ecomotive: si tratta di Mariano Negri, imprenditore campano impegnato da oltre venticinque anni nella progettazione e realizzazione di motori e soluzioni per l'industria automobilistica e nautica.

Dall’azienda commentano con soddisfazione: «Con Mariano Negri da tempo condividiamo un’idea di futuro sostenibile per il mondo dei motori. La sua competenza permette a Ecomotive Solutions di potenziarsi e proporsi con ancora più concretezza sul piano industriale».

Mariano Negri porta in dote una vasta esperienza nella progettazione e produzione di motori e componenti di motori endotermici maturata con CMD Costruzioni Motori Diesel; la società per azioni con sedi a Caserta e Potenza, della quale è CEO, potrà offrire soluzioni integrate e una produzione su larga scala sfruttando i propri stabilimenti industriali.

Dichiara Mariano Negri, anche vicepresidente del Gruppo Componenti dell’Anfia, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica: «Il mio ingresso nel board di Ecomotive Solutions è la naturale conseguenza per l’interesse che nutro per i suoi progetti in via di realizzazione, tutti essenzialmente legati a due importanti tematiche oggi attualissime: l’economia circolare e la transizione energetica. Sono convinto che Ecomotive molto presto sarà player di riferimento a livello nazionale, e non solo, per tutto ciò che riguarda la sostenibilità».

A rappresentare il nuovo socio di Ecomotive Solutions, da ieri siede nel Consiglio d’Amministrazione Riccardo Barbero, manager di riconosciuta esperienza internazionale nell’industria automotive, che con la famiglia Deregibus condivide le origini monferrine e che rappresenta il trait d’union fra la proprietà storica e il nuovo partner.