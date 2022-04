Casale in rimonta, terzo posto solitario

CHIERI - La giornata perfetta per il Casale.

Dentro l'uovo di Pasqua tre punti, a Chieri, il terzo posto in solitaria (perché Hsl Derthona cade e scivola a -3, anche se con una gara in meno) e, soprattutto, sulla vittoria c'è la firma di Riccardo Forte, protagonista della prima parte, fermato da un infortunio per molte gare e, adesso, di nuovo protagonista.

Vittoria in rimonta, che sa anche di rivincita per Marco Sesia, perché proprio contro i torinesi si era fermata la sua prima esperienza sulla panchina dei nerostellati. Chieri passa in vantaggio nel primo tempo, con Corsini, in avvio di ripresa l'uno - due micidiale, Perez al 5' e Forte al 7', che decide la sfida.

CHIERI - CASALE 1-2

Marcatori: pt 37' Corsini; st 5' Perez, 7' Forte

CASALE: Guerci; Darini, Forte, Rossini, Perez, Continella, Gilli, Casella, Silvestri, D'Ancora, Giacchino. A disp.: Paloschi, Gianola, Martini, Candido, Mullici, Montenegro, Onishchenko, Gatto, Cannia. All.: Sangregorio (al posto di Sesia, squalificato)