Emozioni Bertram. Brescia ribaltata

CASALE MONFERRATO - Un’altra notte magica per Bertram che ferma la corsa di Brescia, terza forza del campionato reduce da quattordici vittorie consecutive (81-74). Il Derthona soffre nel primo tempo (-14) e poi con un terzo quarto super (30-13) ribalta la partita. La soddisfazione del tecnico della Bertram Marco Ramondino: “Grandi complimenti ai nostri giocatori per la prestazione e rispetto per la loro dedizione. Oggi ci sono stati momenti in cui poteva esserci spazio per la frustrazione ma loro hanno mostrato un grande carattere".

L’analisi del coach della Germani Alessandro Magro: “Tortona ha meritato la vittoria e merita il posto che ha in classifica. Noi abbiamo fatto una partita a tratti importante, ma abbiamo concesso troppi tiri da tre nella terza frazione e perso la bussola in attacco. Se fai 18 palle perse in un palazzetto così caldo non vinci”.