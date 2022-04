"Sabato tutti al campo per 'sostenere' la squadra"

ALESSANDRIA - "Fate passaparola". Dalla Nord a tutti i tifosi dell'Alessandria: appuntamento sabato, alle 10.45, al centro di allenamento della Michelin. "Per sostenere la squadra in vista della trasferta a Cittadella".

I tifosi ci saranno: non solo sugli spalti, lunedì 18, ma anche alla vigilia della partenza per un'altra tappa cruciale per Moreno Longo e i suoi uomini. Il messaggio è chiaro, con i cori, i gesti, le bandiere, le sciarpe: "Noi siamo con voi, ci crediamo, e con voi questa B vogliamo difenderla".

La Nord, e chi si unirà, saluterà giocatori e staff, che questo calore lo hanno sempre sentito, "a volte anche quando non lo avremmo meritato", come ha sottolineato Palombi dopo la vittoria sul Pordenone. Il valore aggiunto, queste è la tifoseria, che ha dimostrato di essere da alta B.

La squadra continua la preparazione: questa mattina tanta intensità nelle partitella. Di nuovo in gruppo anche Mirko Gori.