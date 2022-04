"Abbiamo un sogno nel cuore, squadra e tifosi"

SPINETTA MARENGO - Il sogno è lo stesso. Nel cuore di tifosi e squadra. I primi lo cantano, i secondi ascoltano e si caricano e sembra che ogni gesto sia anche più naturale, più immediato.

Il sogno è la salvezza, è tenere la serie B, e in un sabato mattina, vigilia di Pasqua, a due giorni dalla gara a Cittadella, c'è il piacere, il desiderio, il bisogno di esserci. In piedi su quella tribunetta della Michelin, mani al cielo, a ritmare quelle frasi che sono, tutte, un incitamento, un atto d'amore, un modo, diretto, per far capire, a giocatori e staff, che sugli spalti c'è una forza che aiuta a fare la differenza.

In molti seguono tutto l'allenamento. E vedono, nei giocatori, lo sguardo di chi sa di portare in campo tutto il popolo grigio. Una responsabilità, certo, ma anche uno stimolo enorme. Servirà, eccome se servirà, a Cittadella lunedì.