Bertram affronta una Varese scossa

TORTONA – Bertram, rilanciata dopo la vittoria con Brescia, riceve una Openjobmetis Varese scossa alla vigilia del match dall’esonero di coach Johan Roijakkers. Squadre in campo alle ore 17.30 al PalaEnergica. Varese, in emergenza, dovrebbe avere a referto in veste di capitano-allenatore l’ex Junior casale Giancarlo Ferrero. Tortona vuole vincere la terza gara in fila (mai in stagione c’è riuscita) per consolidare la quarta posizione.



Qui Tortona

«Varese è una squadra che ha grande capacità di giocare ritmo alto nella prima metà dei 24” – analizza coach Marco Ramondino -. Hanno un assetto particolare con lunghi dinamici che giocano sia fronte che spalle e canestro. Sorokas e Reyes sanno generare vantaggi e spazi che gli esterni sanno sfruttare col tiro da tre punti. Hanno capacità di avere secondi possessi, sono primi in Serie A per rimbalzi d’attacco. Mi aspetto una partita intensa, ad alto ritmo contro una squadra che ha caratteristiche speculari rispetto alle nostre. Da valutare l’impatto emotivo che avrà il cambio di allenatore. Per noi sarà importante avere l’appoggio del pubblico che si è sentito nella gara con Brescia».

Gli fa eco l’ala Luca Severini: «Ci attende una partita difficile perché loro arrivano da due sconfitte consecutive e hanno esonerato l’allenatore. Sarà una gara complessa in quanto vorranno assolutamente riscattarsi, mentre noi dovremo continuare ad avere la stessa solidità avuta nella partita contro Brescia che ci ha permesso di vincere».

Qui Varese

Openjobmetis scossa dal clamoroso esonero dell’allenatore Johan Roijakkers. A sostituirlo sarà in questo finale di stagione il vice Alberto Seravalli che però non presente per questa partita in panchina per motivi burocratici. Varese potrebbe quindi avere a referto l’ex Junior Casale Giancarlo Ferrero nel ruolo inedito di capitano-allenatore. Tutta da valutare la reazione della squadra dopo il traumatico addio dell’allenatore che aveva svoltato la stagione dei biancorossi. Varese a quota 22 ma reduce da due sconfitte consecutive.

Pre-Partita

BERTRAM TORTONA – OPENJOBMETIS

Dove: PalaEnergica, Casale Monferrato.

Quando: sabato 16 aprile, ore 17.30.

Arbitri: Mazzoni, Borgo, Catani.

Andata: 85-76 Varese.

Come seguirla: Eurosport 2 e in streaming su Discovery + (a pagamento) su www.discoveryplus.it/sport. Aggiornamenti sui canali del Derthona basket: Twitter, Instagram e Facebook.

Quintetti: Bertram con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain. Varese con De Nicolao, Reyes, Beane, Vene, Sorokas.

Indisponibili: Cattapan (Tortona). Note: Capienza del palazzetto al 100% e obbligo per gli spettatori di indossare la mascherina FFP2. Pullman gratuito per i tifosi da Tortona e biglietteria (anche on line) ancora attiva. Ex della gara Pauliius Sorokas protagonista in maglia Derthina dell’annata 2017/2018 con vittoria della Coppa Italia. Nel campo della Bertram tre ex Varese: Wright, Cain e il vice allenatore Massimo Galli che ha allenato a Varese nelle giovanili, da vice e da capoallenatore dal 1994 al 2000, conquistando anche lo Scudetto del 1999.