Bertram, Talpo al raduno dell’Under16

GRANOZZO CON MONTICELLO - Primo impegno nello staff della nazionale per Vanni Talpo.

Il giovane assistente della Bertram, si trova da giovedì al Centro sportivo 'Villaggio azzurro' a Novarello per il raduno della nazionale Under 16 guidata da coach Giuseppe Mangone. Un appuntamento congiunto con l'Italia Under 18 di Andrea Capobianco.

Il programma prevede allenamenti e test per conoscere il nuovo gruppo di giocatori convocati. L’obiettivo a medio periodo è la preparazione all’Europeo in Macedonia previsto per l’estate (dal 12 al 20 agosto).