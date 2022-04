Spettacolo Bertram, batte Varese e fa tris

CASALE MONFERRATO - Spettacolare Bertram. Il Derthona batte Varese (104-91), sfrutta il doppio impegno casalingo, sale a quota 30 punti vincendo per la prima volta in stagione tre partite consecutive. In un PalaEnergica in clima playoff,

Daum fa il “The Dauminator” e segna 33 punti (7/9 da tre) con 11 rimbalzi.

La partita

Tortona senza Cannon. Varese con il capo allenatore designato Alberto Seravalli ancora non tesserato (piazzato dietro la panchina) e l’ex Junior Giancarlo Ferrero nel ruolo inedito di capitano giocatore-allenatore. Tortona parte fluida e convinta (16-6 al 5’). Varese si blocca con Beane e Keene e piazza un 11-2 che la porta in vantaggio (16-17 all’8’). Debutto per Fridriksson che si presenta con una tripla e 4 assist. Daum lo imita e al primo stop Tortona è avanti 22-21. Nella seconda frazione Tortona avanti di qualche punto con Varese, che allunga la difesa a tutto campo e si schiera a zona, che resta in scia con le triple di Woldentease e Ferrero. La frazione gira sul 40-36. Tortona chiude all’intervallo sul 54-45.

Prove di fuga Bertram in avvio di ripresa. +18 (66-48, parziale 12-3) sull’asse Daum-Macura al 23’. Tortona continua a colpire dall’arco (Daum 4/4 da tre e 19 punti). Dopo aver toccato il massimo vantaggio sul +19 (72-53), Tortona si blocca in attacco e Varese, trascinata da Reyes dimostra di crederci. La tripla dall’angolo del baby Librizzi vale il nuovo -6 esterno (72-66) a 2’ dal 30’. Negli ultimi possessi, però, Severini e Filloy ristabiliscono la doppia cifra di vantaggio (78-68).

Due triple di Daum aprono l’ultima frazione (25 punti con 6/6 dall’arco). Sale in cattedra l’ex Sorokas che con 12 punti in fila (due triple) riporta in parità l’Openjobmetis (89-89 a -4’). Inizia un finale emozionante. Tortona reagisce nel modo giusto. Macura, Cain e Daum costruiscono il nuovo +8 99-91) a -1’15”. Macura segna la tripla del 102-91 che chiude un match di grande intensità.

Le voci

La soddisfazione di Marco Ramondino: “E' stata una partita molto buona. Offensivamente di qrande qualità ritrovando il ritmo smarrito a causa di stanchezza. La cosa più bella per me è che sia con Brescia che con Varese il canestro decisivo è venuto da azioni in cui tutti hanno toccato la palla. Questa cosa ci rappresenta molto e dobbiamo provare ad essere sempre così. Bello anche il carattere e la mentalità mostrata nei parziali di Varese".

In sala stampa sale il capo allenatore Alberto Seravalli. "Abbiamo affrontato un’avversaria di grandissima qualità. Daum ha fatto una prestazione balistica importante e noi abbiamo pagato due giri a vuoto. All’inizio siamo stati poco aggressivi e questo va messo a posto, ma devo dare grande merito ai ragazzi che hanno avuto diverse reazioni: tecnica, fisica, emotiva. Ripartiamo da questo spirito di sacrificio mostrato dai ragazzi”.

I numeri

Finale: 104-22

Parziali: 22-21, 54-45, 78-68.

Quintetti: Tortona con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain. Varese con De Nicolao, Keene, Beane, Vene, Sorokas.

Punti: Daum 33 (Tortona), Sorokas 19 (Varese).

Rimbalzi: Daum 11 (Tortona), Sorokas 5 (Varese).

Assist: Wright 6 (Tortona), Keene 5 (Varese).

Mvp: Daum (Tortona)