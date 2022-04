Cittadella - Alessandria, il peso dei punti

ALESSANDRIA - Per l'Alessandria è la partita in cui almeno tenere il quintultimo posto, e i Grigi, in campo alle 18, giocheranno conoscendo i risultati di tutte le rivali dirette, perché domani, alle 12.30, è in programma Spal - Crotone e alle 15 Cremonese - Cosenza e Vicenza - Perugia.

Se sarà un aiuto, dipenderà dai punteggi. Anche il Cittadella ha bisogno della vittoria, per tenere aperta la strada per i playoff. "Andiamo avanti fino alla fine, nel calcio può succedere di tutto", è il pensiero di Edoardo Gorini, il vice di Venturato promosso primo allenatore a inizio stagione, che almeno vuole confermare la tradizione dei veneti qualificati agli spareggi promozione, anche se questa volta il percorso è un po' più accidentato. Convinto, il tecnico, che "sarà una partita di grande intensità e di grande lotta". E si sbilancia anche sull'epilogo, "decisa da un episodio, un calcio piazzato".

Si aspetta "un'Alessandria che pressa a lotta". Ai suoi chiede grande attenzione "su Corazza e Marconi". Ha un giudizio molto positivo su Milanese, "sta facendo davvero bene". E, dietro, quota molto l'esperienza di Ariaudo che pure, fino ad ora, ha giocato pochi minuti.

Scelte e cambi

Il Cittadella ritrova Pavan, dopo la squalifica, ma potrebbe anche non partire dall'inizio, se Gorini darà fiducia a Branca al centro della linea a tre, nel 4-3-1-2, schierando Varela dall'inizio a sinistra. In difesa, al posto di Petricione, squalificato, giocherà Frare, che ha recuperato. Coppia d'attacco più quotata Baldini - Beretta, con Antonucci alle spalle, ma c'è anche Laribi in eccellenti condizioni.

Longo ha tutti a disposizione, ad eccezione di Di Gennaro, che sconta la squalifica: al suo posto alcune opzioni, Prestia spostato al centro, oppure Benedetti o lo stesso Ariaudo, ma anche Coccolo ha chance. In attacco il tridente è una possibilità, il tecnico, però, potrebbe anche sfruttare la fantasia di Fabbrini a sinistra, insistendo su Marconi dall'inizio.

Per Milanese possibile conferma in mediana dove anche Gori, recuperato, è una opzione in più