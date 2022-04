Incendio in un'abitazione in viale Cellini a Valenza. Soccorsi sul posto

VALENZA - Ore 21.00 - Le operazioni di spegnimento stanno ancora continuando nella zona del tetto dello stabile, vicino alla sede principale dell'Istituto Comprensivo Paolo e Rita Borsellino. Sul posto ci sono anche il sindaco Maurizio Oddone e il vicepresidente del consiglio comunale Guido Capuzzo.

Ore 20.00 - Ben quattro squadre dei vigili del fuoco stanno operando in questi minuti a Valenza, in viale Cellini, per un incendio a un'abitazione. Gli operatori, con un'autoscala, sono sul tetto dello stabile.

Ancora da definire le cause del rogo ma il sindaco di Valenza Maurizio Oddone, sul suo profilo social, attribuisce il tutto a una grigliata maldestra.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 ma fortunatamente non si registrano feriti, solo un grande spavento.

Sul luogo del rogo sono presenti anche i carabinieri e la protezione civile.