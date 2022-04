Cittadella - Alessandria, i protagonisti

CITTADELLA - Ventiquattro convocati da Moreno Longo: uno andrà in tribuna oggi al Tombolato' e dovrebbe toccare ancora a Crisanto.

Tutti disponibili, manca solo Di Gennaro, squalificato, e per la sua sostituzione ci sono più ipotesi, con Prestia al centro, oppure con Benedetti in quella posizione e c'è pure l'opzione Ariaudo. Anche Mantovani può giocare al centro, con Parodi a destra e Coccolo a sinistra.

In attacco Marconi può partire dall'inizio: se non sarà confermato il tridente, dentro Fabbrini per uno tra Corazza o Palombi.

Nel Cittadella Gorini ha un dubbio: se rimettere Pavan, che rientra dalla squalifica, al centro della linea di centrocampo, oppure se confermare in quella posizione Branca, inserendo Varela a sinistra.

Le probabili formazioni

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Del Fabro, Frare, Donnarumma; Vita, Pavan, Branca; Antonucci; Baldini, Beretta. . All.: Gorini

Alessandria (3-4-2--1): Pisseri; Mantovani, Prestia, Parodi; Pierozzi, Casarini, Milanese, Lunetta; Palombi, Fabbrini; Marconi. All.: Longo

Arbitro: Giua di Olbia

Assistenti: Fiore di Barletta e Macaddino di Pesaro, quarto ufficiale Gemelli di Messina. Var Zufferli di Udine, assistente Var Scarpa di Reggio Emilia.