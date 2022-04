«Il quadro resta stabile. Il calo dei decessi è l’unica novità»

Ancora una volta il quadro generale si mantiene stabile, con una sola novità sostanziale: il calo dei decessi.

È quanto emerge dalle consuete valutazioni di Carluccio Bianchi, docente di Macroeconomia dell’Upo, secondo il quale «l’Italia, il cui dato complessivo è in calo, procede a due velocità: ci sono regioni che stanno frenando in maniera decisa, come per esempio Lombardia, e Veneto, che chiaramente incidono molto sul totale, mentre altre evidenziano una crescita dei contagi. E tra queste realtà c’è anche il Piemonte». Incrementi poco rilevanti, sia chiaro, ma che comunque vanno monitorati con attenzione.

Nella classifica relativa all’incidenza dei nuovi contagi ogni 100mila abitanti, l’Italia è al comando (703, calo del 6%) ma oramai Alessandria è lì a un passo, 692 e crescita del 3%. Terzo posto per la Lombardia, 548 e meno 3%, continua a salire il Piemonte, oggi a 546 e con un incremento del 10%.

«A livello di numeri assoluti - aggiunge Bianchi - la nostra regione sale da 21189 a 23342 contagi settimanali, quindi 2153 in più e 3335 al giorno di media. Il traino è rappresentato sempre da Torino, che contribuisce per il 52%, Alessandria scende leggermente, al 12%».

Continua ad aumentare il tasso di positività, che rispetto a martedì scorso ‘guadagna’ un altro punto, dal 10,9% all’11,9%. «Le terapie intensive sono 23, con tasso di saturazione basso, al 3,7%, mentre i ricoveri ordinari evidenziano variabilità: il bilancio settimanale indica un incremento di 44 unità, ma ci sono giornate in cui si sale e altre nelle quali si scende. Il totale ora recita 732 posti occupati, con percentuale di occupazione pari al 10,8%. Notevole il calo dei decessi, che erano 38 e diventano 18, ben 20 in meno».

Consueta conclusione dedicata ai numeri della provincia di Alessandria, dove i contagi settimanali salgono da 2746 a 2835. «L’incremento, sicuramente contenuto, è di 89 unità e la media giornaliera è 405 casi al giorno: il ‘plateau’ resta elevato».