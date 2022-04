Il Santo di oggi, 19 aprile, è San Leone IX Papa

Papa dal 12/02/1049 al 19/04/1054

La vita del Santo

Il suo nome era Brunone di Dagsburg e nacque in Alsazia nel 1002 da nobile famiglia. A circa cinque anni fu affidato al vescovo di Toul, Bertoldo, promotore di fiorenti scuole, frequentate da allievi appartenenti alla nobiltà. A diciotto anni divenne canonico di Saint Etienne e a 22 anni diacono. Nel 1026 a soli 24 anni fu eletto vescovo di Toul e mantenne la carica per 25 anni. Nel 1048, a Roma morì il papa Damaso II e l’imperatore Enrico III, dovette nominare il successore; la sua scelta cadde sul vescovo di Toul, Brunone, il quale restio, cercò in tutti i modi di evitarlo, ma l’insistenza di Enrico III ebbe la meglio. Brunone accettò ma con la condizione che il clero e il popolo romano, approvassero questa scelta. Arriva a Roma vestito da pellegrino e a piedi scalzi. Fu intronizzato il 12 febbraio 1049 prendendo il nome di Leone IX.

Nel suo pontificato si oppose fortemente alla simonia e al matrimonio dei sacerdoti. Papa Leone IX intraprese lunghi viaggi missionari attraverso l’Europa. Nel 1053 guidò un esercito contro i normanni per difendere i territori della Chiesa. Venne imprigionato e si ammalò in carcere. Morì a Roma il 19 aprile del 1054 dopo sei settimane dal rilascio.

La sua tomba è nella basilica vaticana a sinistra dell’altare di San Giuseppe. La città di Benevento nel 1762 l'ha eletto a suo patrono.