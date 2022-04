Addio a Cesare Carando: monferrino pioniere delle tv libere

TORINO - È morto oggi a Torino, dove era ricoverato, Cesare Carando, noto in Monferrato per essere stato uno dei fondatori nel 1976 con Domenico Figoli (e poi patron) di Stp, Studio Televisivo Padano, uno dei canali precursori delle emittenti libere italiane.

Per un decennio le trasmissioni vennero diffuse dalla sede di via Cardinal Massaia a Casale dal 1977. La frequenza copriva una grande fascia di pianura e fu successivamente acquisita dall'attuale Mediaset per Rete4. Stp si spostò quindi nel Torinese, per diventare Primantenna.

Carando lascia la moglie Franca. I funerali saranno domani, sabato, nella chiesa dell'Addolorata.