"Grigi, abbiamo un sogno nel cuore"

ALESSANDRIA - Il coro della Nord diventa anche il titolo principale per la copertina dell'ultimo numero di "L'Orso in casa", organo ufficiale dell'Alessandria Calcio, da oggi in edicola con Il Piccolo e lunedì allo stadio, per Alessandria - Reggina.

"Abbiamo un sogno nel cuore" e il risultato di lunedì a Cittadella rappresenta, come si sottolinea nell'analisi del campionato a 270 minuti dalla fine, "un passo avanti".

Nella sezione 'storia' a cura di Museo Grigio un servizio dedicato a Diego Spinella, il "folletto riccioluto", doppio ex, in grigio nella stagione 1982 - 83, ma soprattutto bandiera della formazione calabrese. L'attualità è una squadra "salva, ma pericolosa".

Alla voce 'comunicazione' Michela Amisano e Tino Pastorino raccontano la loro Serie B, tra aneddoti, emozioni, undici ideale e futuro.

L'amarcord è per il 25 aprile 2018, giorno della finale di ritorno con la Viterbese, in un Moccagatta gremito, e la conquista della Coppa Italia di C.

C'è anche un annuncio - invito, per il convegno, organizzato da Museo Grigio, il 27 aprile a Cultura e Sviluppo (17.30), dedicato a "Alessandria terra di campioni", occasione, anche, per presentare una nuova pubblicazione con le schede dei calciatori nati e cresciuti in questo luogo in cui il calcio è sempre stato una eccellenza.

Per capire quale rapporto deve esistere tra settore giovanile e prima squadra preziose le indicazioni di Dario Migliaccio, vice di Moreno Longo.

