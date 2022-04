Schianto mortale: domani i funerali di Aldo Di Virgilio

ALESSANDRIA - Per i famigliari e gli amici di Aldo Di Virgilio (nella foto), 57 anni, morto nell’incidente avvenuto in via Pavia martedì scorso, sono i giorni dell’addio. Questa sera, alle 18.45, è stato recitato il rosario nella chiesa di San Giuseppe Artigiano, al Cristo, mentre domattina - alle 11 - è previsto il funerale.

Di Virgilio era alla guida di una Lancia Musa quando è stato urtato frontalmente dalla Bmw condotta da Gianluca Cirillo, 37 anni, di Alessandria (ora ricoverato).

La difesa del 37enne, affidata all’avvocato Alexia Cellerino, aveva chiesto l’autopsia, ma la Procura non ha ritenuto di dover procedere con l’esame autoptico ritenendo chiara la dinamica.

Saranno comunque gli agenti della Polizia Municipale a dover chiarire l’accaduto. Sembra che alla base dello schianto ci sia un sorpasso in curva a velocità non moderata effettuato dalla Bmw. Cirillo non sarebbe riuscito a rientrare scontrandosi con la Lancia. La Bmw percorreva via Pavia verso la Cittadella, Di Virgilio viaggiava nel senso di marcia opposto.