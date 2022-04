Il santo di oggi, 26 aprile, è san Cleto (Anacleto)

La vita

Proveniente da una nobile famiglia ateniese giunge a Roma dove conosce la religione cristiana che abbraccia subito con grande devozione ed entusiasmo. Pochi anni dopo viene consacrato sacerdote. Nell'anno 79, lo stesso della terribile eruzione del Vesuvio che distrusse Ercolano e Pompei, per unanime consenso del popolo, viene eletto a succedere a Papa S. Clemente sul soglio pontificio. Insieme alle due città vengono distrutte anche le floride comunità di cristiani che le popolavano.

Il suo pontificato va dal 79 al 90 circa, un periodo molto difficile per la chiesa che era costantemente perseguitata.Durante gli anni del suo pontificato stabilisce che la consacrazione episcopale sia effettuata da altri vescovi e che i sacerdoti siano ordinati al cospetto del popolo. Dà inizio al culto di san Pietro facendone costruire un sepolcro nella basilica vaticana.

La morte

Le cause della morte non sono certe: alcune fonti sostengono che sia morto per cause naturali mentre altre sostengono che sia stato martirizzato sotto le persecuzioni dell'imperatore Domiziano. Viene sepolto nella necropoli papale vaticana ma il luogo preciso del suo sepolcro è ignoto.