ALESSANDRIA - Verso Parma a porte chiuse: solo squadra e staff, da domani il centro sportivo Michelin sarà off limits per giornalisti e tifosi (almeno quelli che non frequentano il centro per tennis, padel e bike).

Scelta dell'isolamento: vivere dall'interno la lunga vigilia della gara di sabato al Tardini, senza occhi impegnati a cogliere scelte di interpreti e di modulo. Eppure, a sentire i giocatori, e lo ha ribadito anche il capitano Giuseppe Prestia a fine gara contro la Reggina, "il pubblico di Alessandria sa bene quando deve alzare la voce, e sa come farlo", e questa sarebbe stata proprio una buona occasione.

Lo farà a Parma, dove ci sta cercando di 'trasferire' la Nord. E l'operazione sta riuscendo anche bene: il Centro Coordinamento Grigi Club ha già completato un pullman e sul secondo ci sono già più di venti adesioni. "Meglio affrettarsi per prenotare" la raccomandazione: telefonando al 3389065045 o rivolgendosi a L'Amico Fruttaio, Corner e L'Antica Caffetteria. La quota è 20 euroe, ritrovo alle 10.30 e partenza alle 11 da piazza Perosi.

Anche la Nord ha esaurito il primo mezzo e raccoglie prenotazioni (al 3802640349) per il secondo, costo 18 euro, partenza in contemporanea con il Coordinamento.

C'è attesa per conoscere l'esatta entità dell'infortunio ad Aristidi Kolaj: sospetto stiramento del flessore, tempi di recupero non brevi, stagione che può chiudersi in anticipo per l'attaccante.