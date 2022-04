Daum e Macura: “Noi, amici per sempre”

TORTONA - Sono i “crazy brothers” della Bertram. JP Macura e Mike Daum. Il 3 e il 4 del quintetto di Marco Ramondino. Il 55 e il 24. Americani, bianchi e coetani visto che hanno entrambi 26 anni. E le affinità non finiscono qui. Entrambi vengono da due Stati del Nord degli Usa, praticamente confinanti. Macura è nato a Lakeville, Minnesota (il 5 giugno 1995), Daum a Kimball in Nebraska (il 30 ottobre 1995). Giovani e “pazzerelli” come dice li definisce coach Marco Ramondino. A conoscerli ora era prevedibile che tra queste due personalità esuberanti scoppiasse una grande amicizia.

Amicizia speciale

Mike Daum spiega così il loro rapporto. “Io e J.P. abbiamo un rapporto davvero speciale. Il nostro background è simile e passiamo tanto tempo insieme dentro e fuori dal campo divertendoci tanto. Sono sicuro che la relazione che è maturata in questa stagione durerà per tutta la vita”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Macura, nel frattempo diventato idolo dei tifosi bianconeri. “Io e Mike siamo ottimi amici. Siamo come fratelli. Ci siamo trovati subito bene insieme e ci divertiamo molto in campo e fuori dal campo e passiamo spesso il tempo libero assieme”. E oltre al feeling in campo e al modo coinvolgente ed istintivo di vivere - un po' da college americano - la partita e il rapporto con i fans, ci sono le gag prima di entrare sul parquet e le "spinte" al momento della presentazione che li vedono sempre protagonisti, sempre sorridenti. Un modo per sdrammatizzare la tensione della partita e fare spettacolo.

E per capire cosa si può generare quando i due "bro" sono insieme, consigliamo la visione dell’esilarante autointervista realizzata per il mini movie di Lba durante la Final Eight di Coppa Italia di Pesaro.

Rinnovi contrattuali e figli

In questi giorni Jonathan Paul Macura (al college di Xavier chiamato "Wild card", per la sua imprevedibilità) si trova negli Stati Uniti per la nascita del suo primo figlio. Rientrerà in tempo per la partita contro Trieste. Con la società sta parlando del suo rinnovo contrattuale. Macura è uno degli emergenti del campionato. Nei mesi scorsi c’erano state voci di interessamenti di club di livello europeo. Ma JP è entrato nel mondo Derthona ed è significativo che abbia scelto di “togliersi” dal mercato per restare a Tortona. La situazione di M.D. invece appare più incerta. E la strada che potrebbe portare alla sua conferma appare più tortuosa. Le prestazioni dell’ala sono state molto altalenanti con prove di altissimo livello (vedi i 33 punti contro Varese). Nel finale di regular season è riapparso “The Dauminator”. Vedremo se questa coppia – che ha contribuito a dare al Derthona un’immagine piacevole e divertente – potrà continuare a giocare insieme anche nella prossima stagione. Intanto loro continuano a dare spettacolo: in campo e fuori.