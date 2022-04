Musicoterapia: ora il biennio specialistico è una realtà

ALESSANDRIA - Dopo l'annuncio, si è arrivati alla concretizzazione del percorso: il biennio di secondo livello in Teorie e Tecniche in Musicoterapia è una realtà. O meglio, lo sarà da dicembre (le iscrizioni saranno aperte dal 1° settembre), quando inizieranno le lezioni. Il corso di studi è il frutto di un lavoro congiunto fra conservatorio Vivaldi di Alessandria, Università del Piemonte Orientale e Azienda Ospedaliera di Alessandria. L'iter è stato ripercorso questa mattina da Renato Balduzzi, presidente del conservatorio alessandrino, e Gian Carlo Avanzi, rettore dell'Upo.

Il decreto ministeriale 2905 del 2021 ha istituito il corso di laurea in Teorie e Tecniche in Musicoterapia, portando a compimento il lavoro di un'apposita commissione ministeriale in cui ha avuto un ruolo di primo piano la professoressa Marzia Zingarelli, docente del Vivaldi e musicoterapeuta di grande esperienza. Per la realizzazione del corso di laurea specialistica biennale, il decreto prevede un’apposita convenzione tra il conservatorio e un ateneo universitario che fornisca alcuni degli insegnamenti previsti, su materie di area prettamente universitaria. Il Vivaldi ha recentemente siglato questa convenzione con l’Università del Piemonte Orientale (Upo).

Il decreto prevede inoltre che per iscriversi al corso di laurea in Musicoterapia sia necessario essere in possesso di 48 crediti formativi, suddivisi in diverse aree di competenza dell’Università o del conservatorio. Buona parte di questi crediti sono già stati acquisiti dagli allievi dei corsi di Didattica della Musica, in quanto corrispondenti a discipline curricolari rispetto al loro ordinamento. Per l’acquisizione dei crediti residui previsti dalla convenzione, o per chi dovesse acquisirli per intero, è stato predisposto un apposito corso propedeutico che prenderà avvio nelle prossime settimane e si concluderà in autunno. Gli insegnamenti relativi saranno assicurati dalle due istituzioni di alta formazione, come previsto dalla convenzione.

Nel corso del biennio, che sarà avviato a partire dal prossimo dicembre, particolare attenzione verrà riservata alla realizzazione dei tirocini pratici previsti dal piano di studi del corso; per questi, è prevista la collaborazione attiva con l’Azienda Ospedaliera di Alessandria, già convenzionata con il conservatorio per il tirocinio del corso di Primo Livello di Didattica della musica – Indirizzo musicoterapia, presente nell’Offerta formativa del Vivaldi da diversi anni e curato dalla professoressa Zingarelli.

Le iscrizioni ai corsi per l'acquisizione dei crediti propedeutici sono aperte dal 2 al 20 maggio. Gli insegnamenti saranno attivati a partire dal 24 maggio. Le iscrizioni al Biennio in Teoria e tecniche in Musicoterapia saranno aperte dal 1° settembre sino alla fine di ottobre.