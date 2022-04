Novipiù, chiude con Forlì. Rientra Okeke?

CASALE MONFERRATO – Ultimo atto della fase a orologio per la Novipiù che oggi (palla a due alle 20.30), riceve al PalaEnergica l’Unieuro Forlì di coach Stefano Dell'Agnello.

Per i rossoblù vincere significa sperare nel sesto posto.

Qui Casale Monferrato

Le intenzioni della Jbm sono nelle parole di Stefano Comazzi (vice di Valentini) e Pendarvis Williams. Comazzi: “Forlì è una squadra che, un po’ a sorpresa, occupa l’attuale posizione di classifica perché ha un roster costruito per piazzamenti ben più importanti, ma che ha dovuto affrontare una serie di vicissitudini nel corso della stagione. Però è riuscita ad uscirne e sta giocando un’ottima pallacanestro. Vogliamo disputare un’altra buona partita in casa, dando seguito alle ultime, e cercare di avere la miglior posizione possibile nella griglia dei playoff”.

“Vogliamo chiudere al meglio la nostra fase ad orologio - spiega Williams -. Unieuro è un’ottima squadra, un nucleo di giocatori di grande esperienza, che ha vinto otto delle ultime undici gare. Dovremo fare una partita di grande energia, cercando di limitare al massimo gli errori, perché in questo momento della stagione ogni errore si paga a caro prezzo”.

Qui Forlì

La vigilia dell’Unieuro nelle parole dell’assistente allenatore Sergio Luise e dell’ala (ex Derthona) Rei Pullazi. “Jbm, senza dubbio, può essere considerata rivelazione nel girone Verde - spiega Luise - e l’avere raggiunto i playoff ha dato loro ancora più slancio ed energia, aspetto che si vede in maniera chiara nelle loro gare. Hanno giocatori di esperienza, ma anche giovani dalla faccia tosta: noi andremo lì pensando sia alla posizione finale in classifica, sia per riprendere il feeling con la vittoria”.

Pullazi: “Andiamo a Casale con tanta voglia di riscatto, e vogliamo comunque ottenere la vittoria in questa ultima gara prima dei playoff. Sappiamo che sarà una partita nella quale dovremo partire dall’energia che è mancata nell’ultima uscita, e che giocheremo contro una squadra che ha fatto un ottimo campionato e che ha nel roster giocatori importanti e di talento”.

Pre Partita



NOVIPIÙ JB MONFERRATO – UNIEURO FORLI’

Dove: PalaEnergica “Paolo Ferraris”, Casale Monferrato.

Quando: sabato 30 20 aprile, 20.30

Arbitri: Cappello, Gagno, Morassutti.

Come seguirla: In diretta su LNP Pass (streaming a pagamento). L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato.

Note: Capienza al 100% e obbligo per gli spettatori di indossare la mascherina FFP2. Nella Jbm assente Luca Valentini, mentre Leonardo Okeke potrebbe tornare a disposizione. Da segnalare tra le fila dei romagnoli due giocatori che hanno giocato a Casale, sponda Junior: Davide Bruttini e Nicola Natali.

Ipotesi di parità'. Novipiù a 30 punti: E' sesta se supera Forlì e se l'Assigeco perde con San Severo (ha 2-0 sui piacentini). Se arriva a 32 con la sola Torino è settima (differenza canestri -19). In caso di sconfitta con l'Unieuro, la Novipiù è ottava (è 1-1 e -15 con Mantova) se la Staff batte Latina.