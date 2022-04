Frontale tra due auto a Casale Popolo: arriva l'elisoccorso

CASALE - AGGIORNAMENTO ORE 19.05 - I feriti sono tre. Due, un uomo e una donna, che viaggiavano a bordo di una Peugeot, sono stati trasportati via in ambulanza. Coscienti, le loro condizioni non sembravano particolarmente gravi.

Il terzo coinvolto è un uomo, che era a bordo della Mazda che ha terminato la sua corsa nel campo a fianco la strada provinciale. È stato trasportato via dall'elisoccorso pochissimi istanti fa: sembra essere lui il ferito più grave.

Emergono intanto alcune attendibili ipotesi di dinamica del sinistro da alcuni testimoni. La Mazda, che viaggiava in direzione Casale, avrebbe invaso la corsia dell'opposto senso di marcia, dove stava sopraggiungendo la Peugeot che nell'impatto si è sostanzialmente girata di 180°. La Mazda invece, come detto, è finita nel campo a una ventina di metri di distanza.

AGGIORNAMENTO ORE 18.55 - Sul posto stanno operando anche i Vigili del Fuoco. Presente inoltre la Polizia Locale di Casale.

Dopo l'impatto sulla provinciale una delle due auto coinvolte ha concluso la sua corsa nel campo a bordo strada. Il transito è interdetto.

ORE 18.28 - Incidente a Casale Popolo, frazione di Casale Monferrato. Sul posto i soccorritori della Misericordia e della Pat di Trino.

Si tratterebbe di un impatto frontale tra due auto.

Sul posto è atterrato l'elisoccorso.

Seguono aggiornamenti