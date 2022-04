Parma - Alessandria: la sfida

PARMA - Cambia molto Moreno Longo: interpreti e, anche, atteggiamento tattico, per rispondere al 3-4-1-2 del Parma. E' 3-1-4-2, con Casarini davanti alla difesa, a seguire Vazquez

In difesa Prestia titolare, con mantovani, e Di Gennaro in panchina. Centrocampo a 5, con Chiarello e Lunetta esterni. In attacco Palombi e Marconi.

Parma con la coppia offensiva Inglese - Benedyczak.

PARMA - ALESSANDRIA 0-1



Marcatori: pt 17' Palombi



PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

17' GOOOL Alessandria in vantaggio: Milanese per Marconi, contrato da Circati. La palla, sfiorata da Chiarello, arriva a Palombi, interno destro sul secondo palo. Attimi di attesa, il Var dice sì

15' Brivido sulla punizione di Bernabé dalla trequarti destra: sullesterno rete

14' Suggerimento di Gori, palla tagliata, Parodi non ci arriva

11' Primo giallo, per Gori

3' Primo angolo per l'Alessandria, non sfruttato

1'Partiti: calcio d'inizio del Parma

Le formazioni

Parma (3-4-1-2): Turk; Delprato, Circati, Cobbaut; Coulibaly, Juric, Bernabé, Oosterwolde; Vazquez; Inglese, Benedyczak. A disp.: Piga, Brunetta, Tutino, Sohm, Zagaritis, Camara, Osorio, Pandev, Valenti, Bonny, Rispoli, Simy. All.: Carillo 8al posto di Iachini squalificato)

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mantovani, Prestia, Parodi; Lunetta, Casarini, Gori, Milanese; Chiarello, Marconi, Palombi. A disp.: Crisanto, Cerofolini, Coccolo, Ba, Benedetti, Ariaudo, Fabbrini, Mustacchio, Corazzo, Barillà, Pierozzi, Di Gennaro. All.: Longo

Arbitro: Paterna di Temao

Assistenti: Garzelli di Livorno, e Ceccon di Lovere, quarto ufficiale Angelucci di Foligno. Var Minelli di Varese, assistente Var Bottegoni di Terni

Note: Giornata ventilata, terreno in buone condizioni. Spettatori: Ammoniti: Angoli: Recupero: