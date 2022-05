Tutto il calcio della provincia in tempo reale

Anche a livello di calcio dilettantistico i vari tornei stanno volgendo al termine, con la posta in palio che è sempre più elevata: segui in tempo reale i risultati delle squadre alessandrine, con marcatori e classifiche.

In serie D è quasi uno spareggio per il Casale, che riceve il Varese e che può consolidare ulteriormente la propria posizione sul gradino più basso del podio. Anche il Derthona gioca tra le mura amiche, contro Rg Ticino: l'imperativo è quello di tornare a vincere e l'impresa sembra ampiamente alla portata.

In Eccellenza l'Acqui va a Narzole sperando di riscattare le ultime due consecutive battute d'arresto, mentre il Castellazzo - in attesa di verificare se esistono le condizioni per tentare a strada del ripescaggio - è ospite del Rivoli.

CLICCA QUI PER NON PERDERE NEMMENO UN GOL

Capitolo Promozione: ieri pesantissima affermazione della Luese Cristo a Santo Stefano (1-0, gol di Labano) e oggi le inseguitrici devono rispondere. Complicato l'impegno della Pro Villafranca, a Ovada, più agevole almeno sulla carta il compito della Novese, di scena sul campo della cenerentola Cit. Insidia San Giacomo per la lanciatissima PastorStay, spicca Asca-Gaviese.

In Prima Categoria trasferta delicata per il Felizzano, ospite di un Canelli che nonostante il ritardo in classifica vanta comunque valori tecnici di enorme spessore. Giornata chiave in coda, con tanti scontri che potrebbero dare un nuovo volto alla lista punti.

Per quanto riguarda la Seconda Categoria, la partitissima è Atletico Acqui-Frugarolese: si gioca alle 18 e i risultati del turno infrasettimanale hanno dato maggiore tranquillità alla squadra di Tafuri, ora con sei lunghezze di vantaggio. Vietato, però, pensare che sia già fatta. Attenzione al Sale, che vuole avvicinare secondo posto e playoff.

Infine la Terza Categoria, con il confronto tra Vignolese e Boys da evidenziare in maniera particolare: è una sfida tra attacchi, sognando la vetta.